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        Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker'den Deprem Haftası mesajı

        Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:42
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        Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker'den Deprem Haftası mesajı
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        Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Peker, mesajında deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

        Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Peker, mesajında şunları kaydetti:

        "İlimizde afetlere hazırlıklı olma konusunda gerekli planlama, hazırlık ve bilinçlendirme çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde titizlikle yürütülmektedir. Doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değil ancak afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak verecekleri zararları azaltabiliriz. Ülkemizin ve ilimizin deprem kuşağında yer aldığını unutmayalım ve depremin zararlarından korunmak için bireysel tedbirlerimizi de alalım. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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