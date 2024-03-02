Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Babacan: Türkiye kaynakları bol ülke

        DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yerel yönetimlerimizin düzgün çalışması ama aynı zamanda temiz çalışması Türkiye'nin olmazsa olmazı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:19 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babacan: Türkiye kaynakları bol ülke
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yerel yönetimlerimizin düzgün çalışması ama aynı zamanda temiz çalışması Türkiye'nin olmazsa olmazı. Türkiye'nin kaynakları bol, Türkiye çok büyük bir ülke" dedi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmalar kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otobüsten vatandaşları selamladı. Partililerle de bir araya gelen Babacan, Omurtak Caddesi üzerindeki Atatürk Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Partisinin belediye seçimleriyle ilgili olarak 2 yıl önceden çalışmalar yaptıklarını belirten Babacan, "Çorlu, Tekirdağ'ın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Büyük bir sanayi şehrimiz, aynı zamanda çok önemli bir tarım şehrimiz. Tekirdağ'da, Çorlu'da vatandaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin sorunu çözülür, Türkiye'nin çözümsüz hiçbir sorunu yoktur diyoruz. Bakın biz DEVA Partisi olarak seçimlerden çok önce böyle seçim geliyor diye apar, topar değil, seçimlerden tam iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı hazırladık. Burada belediyecilik nedir? Yerel yönetimler nedir? Böyle ince ince tablolar halinde hepsini planladık, hepsinin takvimi hazır, neler yapılacağı belli. Dolayısıyla belediyecilikten ne anladığımızı yazılı ve detaylı bir şekilde ortaya koyan bir siyasi partiyiz" dedi.

        Türkiye'nin kaynakları bol bir ülke olduğunu söyleyen Babacan, "Etik kurallar ile belediye nasıl yönetilmeli, ahlaki kurallar bazında belediye nasıl yönetilmeli onu ortaya koyduk. Türkiye'de ilk defa belediyeciliğin iki sütununu ortaya koyduk. Bir iyi yönetim, iki temiz yönetim olsun bu şekilde yola çıktık. Bu çalışmalar gerçekten çok önemli, Türkiye'nin çok çok ihtiyacı yerel yönetimlerimizin düzgün çalışması ama aynı zamanda temiz çalışması Türkiye'nin olmazsa olmazı. Türkiye'nin kaynakları bol, Türkiye çok büyük bir ülke" dedi.

        Babacan, daha sonra Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin ortak çıkardığı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akçay ile Çorlu Belediye Başkan Adayı Görkem Karakaş'ı tanıtarak ilçeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Erbakan: Türkiye'de, yeniden Milli Görüş belediyeciliğini başlatacağız
        Erbakan: Türkiye'de, yeniden Milli Görüş belediyeciliğini başlatacağız
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da üçüncü kattan düşen çocuk öldü
        Tekirdağ'da üçüncü kattan düşen çocuk öldü
        Tekirdağ'da otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağlı sporcular milli takıma girmeye hak kazandı
        Tekirdağlı sporcular milli takıma girmeye hak kazandı