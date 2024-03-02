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        Tekirdağ'da üçüncü kattan düşen çocuk öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:31
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        Tekirdağ'da üçüncü kattan düşen çocuk öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi, Sakakuşu Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde ailesiyle birlikte yaşayan Belinay Özay (12), camdan baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Ağır yaralanan Özay, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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