Tekirdağ'da otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirdi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde şüphe üzerine A.C.A'nın otomobilini durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.