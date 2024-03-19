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        Tekirdağ'da 230 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 230 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:38
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        Tekirdağ'da 230 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 230 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda, ilçede belirlenen bir evde arama yaptı.

        Aramada 230 bin makaron ve 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İki şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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