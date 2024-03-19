Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 36 tabanca fişeği, 91 boş senet ve bir kelepçe ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi
        Tekirdağ'da yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Tekirdağ'da TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı
        Tekirdağ'da TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da ramazan ayında balığa talep arttı
        Tekirdağ'da ramazan ayında balığa talep arttı