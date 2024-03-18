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        Tekirdağ'da TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı

        Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:34
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        Tekirdağ'da TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı
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        Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı'nda ziyaret edilebilen 22,55 metre uzunluğunda ve 4,76 metre genişliğindeki bota gelen vatandaşlara teknik bilgi verildi.

        KAAN 19 sınıfı botu ziyaret eden vatandaşların bazıları fotoğraf çektirdi.

        Vatandaşlardan Alper Aydemir, AA muhabirine, şehitleri saygı ve minnetle andığını söyledi.

        Botu yakından görme fırsatını değerlendirmek istediğini belirten Aydemir, sahillerin korunmasında 24 saat görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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