Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.

        Ekipler denetimde fırınların hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatlarını kontrol etti.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.

        Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceğini ifade eden Sarıkurt, kurallara uyan esnafa teşekkür etti.

        - Çorluspor 1947 deplasmanda 1 puan aldı

        Çorluspor 1947 deplasmanda Gölcükspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, hafta sonu Gölcük Şehir Stadyumu'nda Gölcükspor'la karşılaştı.

        Çorluspor 1947, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine, zorlu müsabakadan 1 puanı almayı başardıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın çekişmeli geçtiğini belirten Gümüş, şampiyonluk hedeflerinin sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Uzmanlardan uyarı: Karada da öldürüyor
        Uzmanlardan uyarı: Karada da öldürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da ramazan ayında balığa talep arttı
        Tekirdağ'da ramazan ayında balığa talep arttı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da DEM Parti'nin düzenlediği nevruz mitinginin ardından 5 kişi göz...
        Tekirdağ'da DEM Parti'nin düzenlediği nevruz mitinginin ardından 5 kişi göz...
        Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Tekirdağ'da Kumbağ Mahalle Konağı hizmete açıldı
        Tekirdağ'da Kumbağ Mahalle Konağı hizmete açıldı