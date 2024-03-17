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        Tekirdağ'da Kumbağ Mahalle Konağı hizmete açıldı

        Tekirdağ'da Kumbağ Mahalle Konağı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:42
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        Tekirdağ'da Kumbağ Mahalle Konağı hizmete açıldı
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        Tekirdağ'da Kumbağ Mahalle Konağı törenle açıldı.

        Vali Recep Soytürk, konağın açılışında yaptığı konuşmada Tekirdağ'da devletin ve yerel yönetimlerin önemli hizmetler yaptığını söyledi.

        Hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Soytürk, "Açılışı yapılan konak önemli bir hizmet, çünkü çocuklara, gençlere ve kadınlara ulaşmayı hedefliyor. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması, huzurlu olması, mutlu olması ve kadınların buraya gelip iyi vakit geçirebilmeleri için bu tesis çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Milletvekili Mestan Özcan da Tekirdağ'ın sahip olduğu potansiyeli tam olarak kullanamadığını belirtti.

        AK Parti kadroları olarak büyük bir heyecanla ve yoğun tempoyla çalıştıklarını ifade eden Özcan, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Gökhan Saygı'ya destek istedi.

        AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül de AK Partili belediyelerin hizmetlerinin ortada olduğunu, Cüneyt Yüksel'in seçilmesinin ardından Tekirdağ'da önemli hizmetlerin altına imzasını atacağını ifade etti.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da atıl olan bir binayı yeniden hizmete kazandırdıklarını belirtti.

        Kumbağ Mahallesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.

        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel de Kumbağ'da yapmayı planladığı çalışmaları anlattı.

        Mahallenin altyapı sorununu bu yaz çözeceklerini belirten Yüksel, "Makama geldiğimiz ilk gün sahil düzenlemesini komple elden geçireceğiz. Daha sezon başlamadan bitireceğiz. Laf değil, iş üretmeye geliyoruz. Maalesef altyapı olmadığı için yaptığımız birçok yol bozuldu. Sözümüz olsun, parkları yeniden elden geçireceğiz. Artık Kumbağ'da, Süleymanpaşa'da ve Tekirdağ'da hiçbir şey eskisi gibi olamayacak." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Uzunlar, konağın mahalleye kazandırılmasındaki katkıları nedeniyle Yüksel'e plaket verdi.

        Daha sonra konağın açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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