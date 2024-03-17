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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:23
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri O.T'ye ait otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 18 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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