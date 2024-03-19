Tekirdağ'da 'tefeci' operasyonunda 4 tutuklama

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde ‘Nitelikli yağma ve tefecilik’ şüphelilerine yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde ‘Nitelikli yağma ve tefecilik’ yaptığını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 91 boş senet, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, demir polis kelepçesi ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden S.K., M.U., İ.G. ve V.Ç. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.