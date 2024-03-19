Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi

        Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

        Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

        Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

        Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

        - Deniz ulaşımını da etkiledi

        Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

        Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Tekirdağ'da TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı
        Tekirdağ'da TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da ramazan ayında balığa talep arttı
        Tekirdağ'da ramazan ayında balığa talep arttı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş