Tekirdağ'da yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

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