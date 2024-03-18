Tekirdağ'da asayiş

Ev sahibi K.K. ile evde bulunan B.K, E.G. ve Y.P. gözaltına alındı.

Aramada, 10 gram esrar, 4 gram metamfetamin, bir miktar eroin, tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

Yenice Mahallesi'nde bir evden uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri evde arama yaptı.

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