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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:36
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.C.S'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - 37 gram esrar ele geçirildi

        Şarköy ilçesinde üst aramasında esrar ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri İ.T. ve C.Y'yi durdurdu.

        Üst aramasında 37 gram esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        - Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Yenice Mahallesi'nde bir evden uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri evde arama yaptı.

        Aramada, 10 gram esrar, 4 gram metamfetamin, bir miktar eroin, tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

        Ev sahibi K.K. ile evde bulunan B.K, E.G. ve Y.P. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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