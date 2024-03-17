Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı sahilde değerlendirdi

Kentte güneşli havanın hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede bazı vatandaşlar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi.

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