Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 700 gram bonzai, 113 gram esrar, 35 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

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