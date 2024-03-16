Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler belirlenen adreste yapılan aramada 56 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerinden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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