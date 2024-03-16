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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:10
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler belirlenen adreste yapılan aramada 56 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerinden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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