Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şüphelilerinden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kapsamda ekipler belirlenen adreste yapılan aramada 56 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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