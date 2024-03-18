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        Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 00:11 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:11
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        Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        S.K'nin kullandığı 34 LK 8032 plakalı hafif ticari araç ile A.U. idaresindeki 57 AAD 692 plakalı otomobil, Çeşmeli Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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