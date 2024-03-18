Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
S.K'nin kullandığı 34 LK 8032 plakalı hafif ticari araç ile A.U. idaresindeki 57 AAD 692 plakalı otomobil, Çeşmeli Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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