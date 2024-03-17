Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Marmaraereğlisi’nin Yeniçiftlik ile Çeşmeli Mahallesi arasında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 34 LK 8032 plakalı hafif ticari araç, A.U. yönetimindeki 57 AAD 692 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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