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        Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 23:26 Güncelleme: 17.03.2024 - 23:30
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        Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Marmaraereğlisi’nin Yeniçiftlik ile Çeşmeli Mahallesi arasında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 34 LK 8032 plakalı hafif ticari araç, A.U. yönetimindeki 57 AAD 692 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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