Tekirdağ'da ramazan ayında balığa talep arttı

Tekirdağlılar ramazan ayında tercihlerini hamsi, çupra ve levrekten yana kullanıyor.

Balıkçıların ağlarına takılan hamsinin kilogramı 150 liradan, levrek ve çupranın ise kilogramı 350 liradan alıcı buluyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, vatandaşların ramazan ayında daha çok mevsim balıklarına yöneldiğini söyledi.

Balık satışlarından memnun olduklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Vatandaşlarımız ramazan ayında daha çok hamsi, çupra, ve levrek tercih ediyor. Bu mevsimde tutulan hamsi, çupra ve levrek lezzetli olduğu için tercih ediliyor." dedi.

Balıkçılardan Hasan Erol ise ramazan ayında balığa talebin arttığını kaydetti.

Ramazan ayında vatandaşların daha çok fırın ve ızgara türü balıkları tercih ettiklerini anlatan Erol, "Bunlar, hamsi, çupra ve levrek. Bunlar yağlı balık olduğu için oruç tutan vatandaşlarımızın en gözde balığı bunlar oluyor." ifadelerini kullandı.