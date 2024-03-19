Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Saray ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 530 sentetik ecza hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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