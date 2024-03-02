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        Tekirdağlı sporcular milli takıma girmeye hak kazandı

        Badminton Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tekirdağlı sporcu Sinem Yıldız ve gümüş madalya Ece Mert milli takıma katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:20
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        Tekirdağlı sporcular milli takıma girmeye hak kazandı
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        Badminton Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tekirdağlı sporcu Sinem Yıldız ve gümüş madalya Ece Mert milli takıma katılmaya hak kazandı.

        Yıldız ve Mert 15-18 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen 19 yaş altı Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ'ı temsil etti.

        Yıldız ve Mert çift kızlarda yarı final oynayarak Türkiye üçüncüsü oldu.

        Yıldız, karışık çiftler kategorisinde de Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü badminton antrenörü Hüseyin Mert, AA muhabirine, sporcuların milli takıma girmeye hak kazandığını söyledi.

        Bu yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonasında 2 sporcunun Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden Mert, "Sporcularımız güzel mücadelelerinin karşılığını aldı. 2 sporcumuzda kürsüde yer aldı. Milli takımda ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil ederek yeni başarılar için mücadele edecekler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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