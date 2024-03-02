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        Tekirdağ NKÜ'de deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim kursu düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim kursu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:05
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        Tekirdağ NKÜ'de deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim kursu düzenlendi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim kursu tamamlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenen kurs, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı Genelgesi kapsamında yapıldı.

        Kurs programında fare, sıçan, tavşan türlerine özgü teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

        Eğitim programına katılan 27 araştırmacı, kurs sonunda A kategorisi sertifika almaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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