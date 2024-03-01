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        Tekirdağ'da 'tefeci' operasyonunda 10 gözaltı

        TEKİRDAĞ'da polisin tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:01
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        Tekirdağ'da 'tefeci' operasyonunda 10 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'da polisin tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takipte şüphelilerin ekonomik zorluk yaşayan ve para talebi ile gelen vatandaşları yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödemede zorluk yaşayan mağdurları tehdit ettikleri saptandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile şüphelilere yönelik 10 ev ve iş yerine operasyon düzenleyen polis, 10 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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