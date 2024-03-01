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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 09:31 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:31
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 56 gram eroin, 55 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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