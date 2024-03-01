Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çorlu ilçesinde uygulama yaptı.
Ekipler, 1885 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 764 araç incelendi.
Çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
Uygulamada 18 araca trafik yönünden 150 bin lira idari para cezası kesildi, 8 araç trafikten men edildi.
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