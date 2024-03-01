Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çorlu ilçesinde uygulama yaptı.

        Ekipler, 1885 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 764 araç incelendi.

        Çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

        Uygulamada 18 araca trafik yönünden 150 bin lira idari para cezası kesildi, 8 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'daki tren kazası davasında duruşma 25 Nisan'a ertelendi
        Tekirdağ'daki tren kazası davasında duruşma 25 Nisan'a ertelendi
        Tekirdağ'da sis deniz ulaşımını etkiliyor
        Tekirdağ'da sis deniz ulaşımını etkiliyor
        Özel, 25 kişinin öldüğü tren kazası duruşmasına katıldı: Adaleti rayların a...
        Özel, 25 kişinin öldüğü tren kazası duruşmasına katıldı: Adaleti rayların a...
        FLAŞ
        FLAŞ