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        Tekirdağ'da sis deniz ulaşımını etkiliyor

        Tekirdağ'da etkili sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:57
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        Tekirdağ'da sis deniz ulaşımını etkiliyor
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        Tekirdağ'da etkili sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

        Kentte sis sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlandı. Sis en çok deniz ulaşımını etkiledi.

        Sis nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sis nedeniyle balıkçıların açılamadığını söyledi.

        Sisin görüş mesafesini azalttığını ve bu yüzden teknelerin açılamadığını aktaran Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda bekleyeceğini ifade etti.

        Balıkçı Ferdi Küreşçi ise limanda ağ tamiri ve tekne bakımı yaptıklarını dile getirdi.

        Sisin etkisini yetirmesiyle yeniden ava çıkacaklarını ifade eden Küreşçi, "Sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle denize çıkamadık. Limanda teknelerimizde olan eksiklerimizi gideriyoruz. Sis etkisini kaybettiğinde yeniden denize açılıp nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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