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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:02 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:02
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri Gültepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği T.H'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 15 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu'da ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

        Şeyh Sinan Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde bulunan E.C.U'nun üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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