Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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