Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Kapaklı Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak da gösterildi.

Öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de soruları yanıtladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Kapaklı Yıldızkent ve Çerkezköy Heneteks ortaokullarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.