Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Kapaklı Yıldızkent ve Çerkezköy Heneteks ortaokullarını ziyaret etti.
Öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de soruları yanıtladı.
Kapaklı Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak da gösterildi.
Eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.
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