Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilde ölü bulunan yunus incelemeye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilde ölü bulunan yunus incelemeye alındı.

        Sahil bandında yürüyüş yapanlar kıyıya vurmuş ölü yunusu görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yunusu incelemek üzere götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi "Asrın Felaketinde Portreler" sergisi aç...
        Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi "Asrın Felaketinde Portreler" sergisi aç...