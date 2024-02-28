Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilde ölü bulunan yunus incelemeye alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilde ölü bulunan yunus incelemeye alındı.
Sahil bandında yürüyüş yapanlar kıyıya vurmuş ölü yunusu görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yunusu incelemek üzere götürdü.
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