Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda 4 gram esrar, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor​​​​​​.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Evlendi
        Evlendi
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi "Asrın Felaketinde Portreler" sergisi aç...
        Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi "Asrın Felaketinde Portreler" sergisi aç...
        Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler vatandaşlarla bir araya geldi
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler vatandaşlarla bir araya geldi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...