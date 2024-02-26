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        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözaltı(2)

        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde müşterilere fahiş hesap çıkartıp, ödemeyenlere senet imzalatan eğlence mekanı sahiplerine yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Vaysal K., Emrah A., Mustafa K., Zülfü Y. ve Recep Y. tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:21
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        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözaltı(2)
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        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde müşterilere fahiş hesap çıkartıp, ödemeyenlere senet imzalatan eğlence mekanı sahiplerine yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Vaysal K., Emrah A., Mustafa K., Zülfü Y. ve Recep Y. tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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