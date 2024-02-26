Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler vatandaşlarla bir araya geldi

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, halkla buluşma toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler vatandaşlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, halkla buluşma toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunları, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla Güler, başkanlığında halkla buluşma toplantısı düzenlendi.

        Güler ve ilçe protokolü Kazandere ve Kaşıkçı mahallesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

        Kaymakam Güler, mahalledeki sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

        Mahalle sakinleri, toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade ederek Güler'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralan...
        Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralan...
        Tekirdağ'da bitki karantinası fumigasyon uygulamaları toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da bitki karantinası fumigasyon uygulamaları toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor