Tekirdağ'da bitki karantinası fumigasyon uygulamaları toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da bitki karantinası fumigasyon uygulamaları toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren fumigasyon ruhsatına sahip firmalarda fiili olarak çalışan operatörlere yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde görevli fumigasyon operatörü ve inspektör personeli tarafından, "Bitki Karantinası Fumigasyon Yönetmeliği" ve "Kıyı Tesislerinde Fumigasyon Uygulama Talimatı" mevzuatları kapsamında, ithalat ve ihracatta bitki karantinasına konu olan iş ve işlemlerde uygulama birlikteliği sağlanması amacıyla bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantının sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.