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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:09
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çorlu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 90 gram esrar, 15 gram eroin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda, S.A, T.H, B.Ç, K.C, B.K, S.A. ile İ.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor​​​​​​.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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