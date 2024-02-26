Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çorlu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 90 gram esrar, 15 gram eroin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, S.A, T.H, B.Ç, K.C, B.K, S.A. ile İ.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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