Bakan Bak: Türkiye'nin dört bir yanına devasa spor tesisleri yaptık (3) 'GENÇLERİMİZİNSPORA YÖNLENDİRİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurulan Taşkıranlar Samsungücü Spor Kulübü'nün açılışına katıldı. Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Bak, "Ben de sporun içerisinden geliyorum. Yıllarca futbol oynadım, antrenörlük yaptım, federasyon başkanlığı ve zirvede bakanlık. Her dalında sporun içerisinden gelen biriyim. Amatör futbol kulübü yöneticileri birer kahramandır. Kendilerini tebrik ediyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını, spora yönlendirilmesini destekliyoruz" dedi. Kapaklı'nın kendilerinden 2 bin, 2 bin 500 kişilik salon talebi olduğunu söyleyen Bak, "Burada 3 bin istediler. Tabii burası kozmopolit ve sürekli göç alan bir yer. Biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Amatör kulüplerinin amacı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, her birisini destekliyoruz. Tabii gençler için geleceğimiz için bunların hepsini yapmak bizim boynumuzun borcu. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman İstanbul'a birçok tesis kazandırmış. Sayın Cumhurbaşkanımıza Tekirdağ'dan şunu söyleyeceğiz; 'Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan' diyeceğiz. Evlere selam, yola devam" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 20:20 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:25 facebook

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