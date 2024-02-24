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        Bakan Bak: Türkiye'nin dört bir yanına devasa spor tesisleri yaptık(2)

        'ÇORLU'YA10 BİN 59 KİŞİLİK STADYUM YAPACAĞIZ' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Tekirdağ'daki programlarının ardından geçtiği Çorlu ilçesinde, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki öğrenciler ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947 futbolcuları ile bir araya geldi. Kulüp başkanı Yusuf Gümüş ve sporcular tarafından karşılanan Bakan Bak, bir süre öğrencilerle sohbet edip, Çorluspor 1947 futbolcuları ile görüştü. Kulüp başkanı Yusuf Gümüş'ten kulüp ve takım hakkında bilgi alan Bakan Bak, "Çorlu'ya 10 bin 59 kişilik stadyum yapılacağız" dedi. Gümüş de, "Takım şampiyonluğa doğru gidiyor. Buna rağmen tribünler doluyor ve artık burası nüfusun yoğunluğu nedeniyle stat yetersiz kalıyor. Siz de söylediniz inşallah bölgemize yakışan bir stat olur şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. Çorlu 1947 kulübünün atkısı ve takım forması hediye edilen Bak, kız futbol takımı oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirip, ilçeden ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:55
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        Bakan Bak: Türkiye'nin dört bir yanına devasa spor tesisleri yaptık(2)
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        'ÇORLU'YA10 BİN 59 KİŞİLİK STADYUM YAPACAĞIZ' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Tekirdağ'daki programlarının ardından geçtiği Çorlu ilçesinde, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki öğrenciler ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947 futbolcuları ile bir araya geldi. Kulüp başkanı Yusuf Gümüş ve sporcular tarafından karşılanan Bakan Bak, bir süre öğrencilerle sohbet edip, Çorluspor 1947 futbolcuları ile görüştü. Kulüp başkanı Yusuf Gümüş'ten kulüp ve takım hakkında bilgi alan Bakan Bak, "Çorlu'ya 10 bin 59 kişilik stadyum yapılacağız" dedi. Gümüş de, "Takım şampiyonluğa doğru gidiyor. Buna rağmen tribünler doluyor ve artık burası nüfusun yoğunluğu nedeniyle stat yetersiz kalıyor. Siz de söylediniz inşallah bölgemize yakışan bir stat olur şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. Çorlu 1947 kulübünün atkısı ve takım forması hediye edilen Bak, kız futbol takımı oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirip, ilçeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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