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        Bakan Bak: Türkiye'nin dört bir yanına devası spor tesisleri yaptık

        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında devasa spor tesisleri yaptık. Avrupa'nın en modern stadyumları Türkiye'de, en modern spor salonları Türkiye'de. Yine Türkiye'nin dört bir yanında 700 tane olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları yaptık" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Tekirdağ'da millet bahçesi içinde yer alan buz pateni, spor vadisi, futbol sahaları ve bin kişilik kız öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirip, bakanlığı ile Süleymanpaşa Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Süleymanpaşa Belediyesi'nin yaptığı Millet Bahçesi'nde toplu açılış törenine katılan Bak, çiçek ve halk oyunları gösterileri ile karşılandı. Bakan Bak, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında eserler ortaya koyduklarını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanında devasa spor tesisleri yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere destek vermesi ve her yerde spor için gerekli talimatları vermesi üzerine buralara da yeni yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Bakın, dünyanın, Avrupa'nın en modern stadyumları Türkiye'de, en modern spor salonları Türkiye'de. Yine Türkiye'nin dört bir yanında 700 tane olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları yaptık. Bütün bunlar genç nüfusu olan Türkiye'nin sporda ortaya koyduğu vizyonun, devrimin sonucu. Yine sporcularımız uluslararası arenada büyük başarılara imza atıyor. Geçen hafta grekoromenle güreş takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Yine serbest güreş milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu, bayan milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. Haltercilerimiz altın madalya kazandı, tekvandocularımız altın madalyalar kazandı. Yine okçulukta olimpiyat şampiyonu çıkardık, dünya şampiyonu çıkardık. Jimnastikte dünya şampiyonları Avrupa şampiyonları çıkardık. Evet gençlerimiz gümbür gümbür geliyor sporda. Gençlik merkezlerimizi açtık 470 tane, belediyelerimizle ortak projeler yürüttük ve Türkiye'nin dört bir yanında eserler ortaya koyduk. Maalesef ama maalesef bazı yerlerde bunları yapamıyoruz, engel oluyorlar. Önümüzü açın diyoruz Tekirdağ" dedi. Bakan Bak, millet bahçesinde incelemelerde bulunduktan sonra AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ile birlikte esnafı ziyaret etti. Bak, daha sonar Çorlu ilçesine geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:07 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:10
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        Bakan Bak: Türkiye'nin dört bir yanına devası spor tesisleri yaptık
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        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında devasa spor tesisleri yaptık. Avrupa'nın en modern stadyumları Türkiye'de, en modern spor salonları Türkiye'de. Yine Türkiye'nin dört bir yanında 700 tane olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları yaptık" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Tekirdağ'da millet bahçesi içinde yer alan buz pateni, spor vadisi, futbol sahaları ve bin kişilik kız öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirip, bakanlığı ile Süleymanpaşa Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Süleymanpaşa Belediyesi'nin yaptığı Millet Bahçesi'nde toplu açılış törenine katılan Bak, çiçek ve halk oyunları gösterileri ile karşılandı. Bakan Bak, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında eserler ortaya koyduklarını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanında devasa spor tesisleri yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere destek vermesi ve her yerde spor için gerekli talimatları vermesi üzerine buralara da yeni yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Bakın, dünyanın, Avrupa'nın en modern stadyumları Türkiye'de, en modern spor salonları Türkiye'de. Yine Türkiye'nin dört bir yanında 700 tane olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları yaptık. Bütün bunlar genç nüfusu olan Türkiye'nin sporda ortaya koyduğu vizyonun, devrimin sonucu. Yine sporcularımız uluslararası arenada büyük başarılara imza atıyor. Geçen hafta grekoromenle güreş takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Yine serbest güreş milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu, bayan milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. Haltercilerimiz altın madalya kazandı, tekvandocularımız altın madalyalar kazandı. Yine okçulukta olimpiyat şampiyonu çıkardık, dünya şampiyonu çıkardık. Jimnastikte dünya şampiyonları Avrupa şampiyonları çıkardık. Evet gençlerimiz gümbür gümbür geliyor sporda. Gençlik merkezlerimizi açtık 470 tane, belediyelerimizle ortak projeler yürüttük ve Türkiye'nin dört bir yanında eserler ortaya koyduk. Maalesef ama maalesef bazı yerlerde bunları yapamıyoruz, engel oluyorlar. Önümüzü açın diyoruz Tekirdağ" dedi. Bakan Bak, millet bahçesinde incelemelerde bulunduktan sonra AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ile birlikte esnafı ziyaret etti. Bak, daha sonar Çorlu ilçesine geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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