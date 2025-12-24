Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da deprem çalıştayı düzenlendi

        Tekirdağ'da düzenlenen çalıştayda deprem ve depreme dirençli yapılarda kullanılan yeni teknolojiler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:10 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da deprem çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ’da düzenlenen çalıştayda deprem ve depreme dirençli yapılarda kullanılan yeni teknolojiler ele alındı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde Depreme Dirençli Süleymanpaşa ve Yeni Teknolojiler Çalıştayı düzenlendi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Burak Boğaç Baykal, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.

        Belediye olarak depremle ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Baykal, bu alanda yapılan programların anlamlı olduğunu ifade etti.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bal, binalar ve fabrikalarda yapılan güçlendirme çalışmaları ile depreme karşı kullanılan yeni teknolojiler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, depremle ilgili hazırladıkları projeleri sunumlarla anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da şap aşısı çalışmaları aralıksız sürüyor
        Tekirdağ'da şap aşısı çalışmaları aralıksız sürüyor
        Tekirdağ merkezli 'dolandırıcılık' operasyonu; 6 tutuklama
        Tekirdağ merkezli 'dolandırıcılık' operasyonu; 6 tutuklama
        Tekirdağ'da kavgada bir kişiyi şişeyle başından yaralayan şüpheli tutukland...
        Tekirdağ'da kavgada bir kişiyi şişeyle başından yaralayan şüpheli tutukland...
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanığa, 2 müebbet ve 39 yıl hapis ceza...
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanığa, 2 müebbet ve 39 yıl hapis ceza...
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama, milyonlarca liral...
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama, milyonlarca liral...