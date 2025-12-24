Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde yaşayan S.Ç'nin (70) kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 1 milyon 390 bin lira dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tekirdağ ve İstanbul'da 7 farklı adreste yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 15 SIM kart, 773 bin lira, 1655 avro, 11 bin 577 dolar, 32 altın bilezik ve çok sayıda ziynet eşya ele geçirdi.
Adreslerde bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
S.Ç'nin para ve ziynet eşyaları kendisine teslim edildi.
