Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde yaşayan S.Ç'nin (70) kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 1 milyon 390 bin lira dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Tekirdağ ve İstanbul'da 7 farklı adreste yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 15 SIM kart, 773 bin lira, 1655 avro, 11 bin 577 dolar, 32 altın bilezik ve çok sayıda ziynet eşya ele geçirdi.

        Adreslerde bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        S.Ç'nin para ve ziynet eşyaları kendisine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama, milyonlarca liral...
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama, milyonlarca liral...
        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Belgesiz hayvan sevkine ceza: Hayvanlar işletmeye iade edildi
        Belgesiz hayvan sevkine ceza: Hayvanlar işletmeye iade edildi
        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı saldırı davasında karar: Sanığa müebbet ve ağırlaştırıl...
        Tekirdağ'da silahlı saldırı davasında karar: Sanığa müebbet ve ağırlaştırıl...
        Tekirdağ'da 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Tekirdağ'da 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müe...