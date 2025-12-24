Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
M.T'nin kullandığı 59 AJV 175 plakalı motosiklet, Hükümet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.B'ye çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan K.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
