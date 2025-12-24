Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, üniversite öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:10
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, üniversite öğrencileriyle buluştu.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile İl Emniyet Müdürlüğünce Yabancı Diller Yüksekokulunda program düzenlendi.

        Turanlı, emniyetin çalışmaları ve Narko-Gençlik Projesi ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Turanlı, ardından soruları yanıtladı. Turanlı, gençlerin yanında olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceklerini ifade etti.       

        Programa NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de katıldı. 

