Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
