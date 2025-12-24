Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:23
        Tekirdağ'da asayiş
        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada, uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

