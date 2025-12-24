Tekirdağ'dan kısa kısa
Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Öğrenciler programda Sarıkamış Harekatı'nın anlatıldığı bir gösteri sahneledi.
Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ve öğrenciler katıldı.
-İl Müftüsü Soykök'e ziyaret
Diyanet Akademisi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Osman Alpaslan, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.
Alpaslan ve Soykök makamda bir süre görüştü.
Ziyarette, Tekirdağ Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Alver, müftü yardımcıları ve şube müdürleri de yer aldı.
-Nallar çocuk etkinlik merkezinde incelemelerde bulundu
Süleymanpaşa Belediyesince Çocuk Etkinlik Merkezinde çalışmalar sürüyor.
Belediye Başkanı Volkan Nallar, Çiftlikönü Mahallesi'nde yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulundu.
Nallar, ardından ekiplerden bilgi aldı.
