        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:33 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:33
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

        Öğrenciler programda Sarıkamış Harekatı'nın anlatıldığı bir gösteri sahneledi.

        Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ve öğrenciler katıldı.

        -İl Müftüsü Soykök'e ziyaret

        Diyanet Akademisi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Osman Alpaslan, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

        Alpaslan ve Soykök makamda bir süre görüştü.

        Ziyarette, Tekirdağ Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Alver, müftü yardımcıları ve şube müdürleri de yer aldı.

        -Nallar çocuk etkinlik merkezinde incelemelerde bulundu

        Süleymanpaşa Belediyesince Çocuk Etkinlik Merkezinde çalışmalar sürüyor.

        Belediye Başkanı Volkan Nallar, Çiftlikönü Mahallesi'nde yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulundu.

        Nallar, ardından ekiplerden bilgi aldı.

