Ziyarette, Tekirdağ Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Alver, müftü yardımcıları ve şube müdürleri de yer aldı.

Alpaslan ve Soykök makamda bir süre görüştü.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Osman Alpaslan, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

