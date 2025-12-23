Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Naip Barajı'ndan su alımı geçici olarak durduruldu

        Tekirdağ'da içme amaçlı kullanılan Naip Barajı'ndan su alımı durduruldu.

        Giriş: 23.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:13
        Tekirdağ'da Naip Barajı'ndan su alımı geçici olarak durduruldu
        Tekirdağ'da içme amaçlı kullanılan Naip Barajı'ndan su alımı durduruldu.

        Yaz mevsiminin kurak geçmesi ve artan tüketim nedeniyle barajdaki su miktarı azaldı.

        Barajda ölü hacimden sağlanan içme suyunun da tükenmesi üzerine su alımı geçici olarak durduruldu.

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Naip Barajı'nda aşırı kuraklık ve su yetersizliği nedeniyle su seviyesinin kritik eşiğin altına düştüğü belirtildi.

        Bu nedenle kente özellikle yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde basınç düşüklüğü nedeniyle kısa süreli su kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

        Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "TESKİ ekiplerimiz su arzını en kısa sürede stabilize etmek ve alternatif hatlar üzerinden besleme sağlamak amacıyla 7/24 esasıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına suyu tasarruflu kullanmaları önemle rica olunur. Süreçle ilgili bilgilendirme tarafımızca paylaşılacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

