Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Temizlik görevlisini alkışlarla karşılayan okulda fair play ödülü sevinci

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da temizlik görevlilerini alkışlarla karşılayan öğretmen ve öğrenciler, okullarına toplumsal fair play ödülü kazandırmanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:01 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temizlik görevlisini alkışlarla karşılayan okulda fair play ödülü sevinci
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da temizlik görevlilerini alkışlarla karşılayan öğretmen ve öğrenciler, okullarına toplumsal fair play ödülü kazandırmanın sevincini yaşıyor.

        Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Dünya Temizlik Günü'nde okullarında çalışan 21 yıllık temizlik görevlisi 51 yaşındaki Nesrin Can'a sevgilerini göstermek için bir plan yaptı.

        Can, okula girdiğinde öğretmen ve öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı. Güne alkışlarla başlayan Can, duygu dolu anlar yaşadı.

        Sosyal medyada paylaşılan video, beğeni topladı.

        - "Çok gururluyuz"

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokuluna toplumsal fair play ödülü verildi.

        Okul Müdürü Mustafa Sevin, AA muhabirine, temizlik görevlisi Nesrin Can'a verdikleri değeri göstermek için bu anlamlı karşılamayı yaptıklarını söyledi.

        Alkışlarla karşıladıkları Nesrin Can'a herkesin saygı duyduğunu ifade eden Sevin, "Yaptığımız bu etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü. Okulumuz, TMOK Fair Play Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede toplumsal fair play ödülüne layık görüldü. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

        Sevin, bugün İstanbul'da yapılacak törenle ödüllerini alacaklarını belirtti.

        Uzun yıllar okullarında çalışan Can'ın öğrenciler, öğretmenler ve idareciler tarafından çok sevildiğini anlatan Sevin, "Biz ödül almak için bu işi yapmadık. Nesrin Can Hanım okulumuza uzun yıllar hizmet verdi. Biz de küçük de olsa ona bu mutluluğu yaşatarak göstermek istedik. Sonunda böyle bir ödül aldığımız için de çok mutluyuz. Ülkede bu ödülü alan ilk okul olduğumuz için de çok gururluyuz." diye konuştu.

        - "Bu ödül ona az bile"

        Sınıf öğretmeni Özlem Çalım da Can'ın okuldaki bütün öğretmenler ve öğrencilerin üzerinde hakkı olduğunu belirtti.

        Can'a olan sevgilerini bütün okulun alkışlarla gösterdiğini ifade eden Çalım, şunları söyledi:

        "Nesrin ablamız daha fazlasını hak ediyor. Ülkemizde güzel şeylerin onurlandırılması çok hoşumuza gitti. Nesrin ablamız çok kıymetlidir bizim için. Öğrenciler ve öğretmenler onun evlatları gibidir. Bu ödül ona az bile ama güzel şeylerin takdir edilmesi çok hoşumuza gitti."

        - "Çok mutlu oldum"

        Nesrin Can ise kendisine yapılan alkışlı karşılamayı asla unutamayacağını belirtti.

        Öğrencileri ve onlara hizmet etmeyi çok sevdiğini dile getiren Can, "Karşılama yapılınca çok sevindim, çok mutlu oldum. Benim çocuklarım, öğretmenler herkes beni alkışladı. Öğretmenlerime, müdürlerime, teşekkür ediyorum. Videonun bu kadar beğenileceği ve ödül alacağı aklımdan geçmedi ama Allah'ım nasip etti. Hepsine sonsuz teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da gerçeğini aratmayan arama kurtarma tatbikatı
        Tekirdağ'da gerçeğini aratmayan arama kurtarma tatbikatı
        Milli sporcu Cihan Doğu, bu seneyi zirvede tamamladı
        Milli sporcu Cihan Doğu, bu seneyi zirvede tamamladı
        Tekirdağ genelindeki arkeolojik kazılarda bu yılki çalışmalar sona erdi
        Tekirdağ genelindeki arkeolojik kazılarda bu yılki çalışmalar sona erdi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı
        Tekirdağ'da çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı
        Tartıştığı gencin başında içki şişesini kırdı Muhabire tükürüp hakaretler s...
        Tartıştığı gencin başında içki şişesini kırdı Muhabire tükürüp hakaretler s...