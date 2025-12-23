Temizlik görevlisini alkışlarla karşılayan okulda fair play ödülü sevinci

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da temizlik görevlilerini alkışlarla karşılayan öğretmen ve öğrenciler, okullarına toplumsal fair play ödülü kazandırmanın sevincini yaşıyor.

Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Dünya Temizlik Günü'nde okullarında çalışan 21 yıllık temizlik görevlisi 51 yaşındaki Nesrin Can'a sevgilerini göstermek için bir plan yaptı.

Can, okula girdiğinde öğretmen ve öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı. Güne alkışlarla başlayan Can, duygu dolu anlar yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan video, beğeni topladı.

- "Çok gururluyuz"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokuluna toplumsal fair play ödülü verildi.

Okul Müdürü Mustafa Sevin, AA muhabirine, temizlik görevlisi Nesrin Can'a verdikleri değeri göstermek için bu anlamlı karşılamayı yaptıklarını söyledi.

Alkışlarla karşıladıkları Nesrin Can'a herkesin saygı duyduğunu ifade eden Sevin, "Yaptığımız bu etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü. Okulumuz, TMOK Fair Play Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede toplumsal fair play ödülüne layık görüldü. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Sevin, bugün İstanbul'da yapılacak törenle ödüllerini alacaklarını belirtti.

Uzun yıllar okullarında çalışan Can'ın öğrenciler, öğretmenler ve idareciler tarafından çok sevildiğini anlatan Sevin, "Biz ödül almak için bu işi yapmadık. Nesrin Can Hanım okulumuza uzun yıllar hizmet verdi. Biz de küçük de olsa ona bu mutluluğu yaşatarak göstermek istedik. Sonunda böyle bir ödül aldığımız için de çok mutluyuz. Ülkede bu ödülü alan ilk okul olduğumuz için de çok gururluyuz." diye konuştu.

- "Bu ödül ona az bile"

Sınıf öğretmeni Özlem Çalım da Can'ın okuldaki bütün öğretmenler ve öğrencilerin üzerinde hakkı olduğunu belirtti.

Can'a olan sevgilerini bütün okulun alkışlarla gösterdiğini ifade eden Çalım, şunları söyledi:

"Nesrin ablamız daha fazlasını hak ediyor. Ülkemizde güzel şeylerin onurlandırılması çok hoşumuza gitti. Nesrin ablamız çok kıymetlidir bizim için. Öğrenciler ve öğretmenler onun evlatları gibidir. Bu ödül ona az bile ama güzel şeylerin takdir edilmesi çok hoşumuza gitti."