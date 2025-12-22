Tekirdağ'da çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda Ö.B. ile S.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. elindeki cam şişeyle Ö.B'nin başına vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan Ö.B, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli S.T. polis tarafından gözaltına alındı.
