        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 22.12.2025 - 22:16
        Tekirdağ'da çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda Ö.B. ile S.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. elindeki cam şişeyle Ö.B'nin başına vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan Ö.B, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli S.T. polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

