Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, E.M.Ö. idaresindeki 59 AAJ 691 plakalı otomobil, Tekirdağ çevre yolunda refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.