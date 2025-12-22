Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:48 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:48
        Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        H.Ş. idaresindeki 59 ZE 416 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde C.A. yönetimindeki 59 AOF 199 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücü C.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

