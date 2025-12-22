Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
H.Ş. idaresindeki 59 ZE 416 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde C.A. yönetimindeki 59 AOF 199 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücü C.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.