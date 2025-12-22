Karaküçük, ziyaret için Saygı'ya teşekkür etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Gökhan Saygı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'ü ziyaret etti.

Şahin, ziyaret için Ceylan'a teşekkür etti.

Ziyarette Ceylan'a, Tekirdağ İl Başkanı Muhammet Enes Altınyüzük ve dernek yöneticileri eşlik etti.

Ceylan ve Şahin, kurumlar arası iletişim ve eğitim alanında yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Öğrenciler, yapmış oldukları ve yapmayı planladıkları etkinliklerle ilgili Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk, öğrencilerle makamda bir süre sohbet etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu üyesi öğrenciler, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

