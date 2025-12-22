Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu üyesi öğrenciler, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 09:24 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:24
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Vali Soytürk, öğrencilerle makamda bir süre sohbet etti.

        Öğrenciler, yapmış oldukları ve yapmayı planladıkları etkinliklerle ilgili Soytürk'e bilgi verdi.

        Vali Soytürk, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

        -Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

        Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Ceylan ve Şahin, kurumlar arası iletişim ve eğitim alanında yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Ziyarette Ceylan'a, Tekirdağ İl Başkanı Muhammet Enes Altınyüzük ve dernek yöneticileri eşlik etti.

        Şahin, ziyaret için Ceylan'a teşekkür etti.

        -İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük'e ziyaret

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Gökhan Saygı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'ü ziyaret etti.

        Ziyarette kurumlar arası iş birliği ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

        Karaküçük, ziyaret için Saygı'ya teşekkür etti.

